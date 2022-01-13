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    Через обмерзання літака в «Борисполі» застрягли сотні туристів

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    У компанії&nbsp;Azur Air Ukraine повідомили про несправність літака, що має вилетіти до Домінікани - Через обмерзання літака в «Борисполі» застрягли сотні туристів
    У компанії Azur Air Ukraine повідомили про несправність літака, що має вилетіти до Домінікани
    фото: Pavlovsky NEWS

    Пасажири скаржаться, що авіаперевізник не надав їм готельні номери

    У ніч на 13 січня в аеропорту «Бориспіль» через обмерзання літака застрягли пів тисячі туристів, які вилітали в Домінікану.

    Рейс до Ла Романи повинен був відправитися о 3:00, але був перенесений на 19:30.

    Табло аеропорту «Бориспіль»
    Табло аеропорту «Бориспіль»

    Про причину затримки рейсу та його перенесення повідомила компанія Azur Air Ukraine у коментарі Pavlovsky NEWS.

    Представник компанії у розмові з журналістом уточнив, що через перенесення рейсу пасажирів забезпечать дворазовим харчуванням.

    Як стало відомо телеканалу «Київ», пасажирів запустили до літака, але потім усіх попросили вийти без пояснення причини. Пасажирів тримали у салоні літака протягом 4 годин.

    «Близько 560 людей залишилися в аеропорту без готелю (спеціально не випускали з літака в нічний час, щоб його не надати). Багато маленьких дітей. Нічого не обіцяють. За словами борт-провідників, літак несправний і його ремонтують, скільки це триватиме невідомо», – повідомив один з пасажирів рейсу.

    Про забезпечення пасажирів готельними номерами у компанії Azur Air Ukraine не повідомили.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль літак авіаперевезення
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    Через обмерзання літака в «Борисполі» застрягли сотні туристів