Через обмерзання літака в «Борисполі» застрягли сотні туристів

У компанії Azur Air Ukraine повідомили про несправність літака, що має вилетіти до Домінікани

Пасажири скаржаться, що авіаперевізник не надав їм готельні номери

У ніч на 13 січня в аеропорту «Бориспіль» через обмерзання літака застрягли пів тисячі туристів, які вилітали в Домінікану.

Рейс до Ла Романи повинен був відправитися о 3:00, але був перенесений на 19:30.

Табло аеропорту «Бориспіль»

Про причину затримки рейсу та його перенесення повідомила компанія Azur Air Ukraine у коментарі Pavlovsky NEWS.

Представник компанії у розмові з журналістом уточнив, що через перенесення рейсу пасажирів забезпечать дворазовим харчуванням.

Як стало відомо телеканалу «Київ», пасажирів запустили до літака, але потім усіх попросили вийти без пояснення причини. Пасажирів тримали у салоні літака протягом 4 годин.

«Близько 560 людей залишилися в аеропорту без готелю (спеціально не випускали з літака в нічний час, щоб його не надати). Багато маленьких дітей. Нічого не обіцяють. За словами борт-провідників, літак несправний і його ремонтують, скільки це триватиме невідомо», – повідомив один з пасажирів рейсу.

Про забезпечення пасажирів готельними номерами у компанії Azur Air Ukraine не повідомили.