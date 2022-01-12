Росіянин прямував на літак у «Борисполі» з радіоактивним годинником (фото)

Доза випромінювання годинника перевищувала допустиму норму у 100 разів

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники виявили у громадянина Росії радіоактивний годинник. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Чоловік прямував на рейс до Стамбула. Однак на ручну поклажу чоловіка спрацював стаціонарний комплекс «Янтар», за допомогою якого відстежуються наявність радіоактивних матеріалів та предметів.

Прикордонники провели додаткову перевірку пасажира. Виявилося, що джерелом радіаційного фону є авіаційний годинник, який росіянин прихопив із собою. Причому, доза випромінювання предмета перевищувала допустиму норму у 100 разів.

Авіаційний годинник вилучено встановленим порядком співробітниками митниці.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року в аеропорту «Бориспіль» київські митники вилучили в іноземця приборну панель до військової техніки, що «фонила».