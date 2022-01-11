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    У «Борисполі» іноземець пропонував прикордонникам рекордний хабар (фото)

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    Правоохоронці затримали індійця за спробу підкупу прикордонниці - У «Борисполі» іноземець пропонував прикордонникам рекордний хабар (фото)
    Правоохоронці затримали індійця за спробу підкупу прикордонниці
    фото: Держприкодонслужба

    За спробу підкупу прикордонників відносно іноземця розпочато кримінальне провадження

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» 26-річний індієць намагався підкупити прикордонницю, щоб потрапити до України. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Іноземець прилетів рейсом із Шарджі(ОАЕ). Під час прикордонного контролю чоловік заявив, що прибув в Україну навчатися, але не зміг це підтвердити, через що йому було відмовлено в перетинанні кордону. Тоді індієць запропонував прикордонниці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» $1 тис., щоб та дозволила йому в’їхати в нашу країну.

    Співробітниця Держприкордонслужби повідомила, що це протизаконно, але іноземець продовжував наполягати.

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    У «Борисполі» іноземець пропонував прикордонникам рекордний хабар (фото)
    У «Борисполі» іноземець пропонував прикордонникам рекордний хабар (фото)

    Як наслідок, іноземця було затримано спільною міжвідомчою групою у складі представників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби та співробітників Нацполіції України під процесуальним керівництвом Дарницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

    Наразі за спробу підкупу відносно іноземця розпочато кримінальне провадження за ст. 369 Кримінального Кодексу України.

    Нагадаємо, напередодні нового року у «Борисполі» прикордонники викрили псевдоіталійця

    Раніше у «Борисполі» іноземець із фальшивими документами намагався обдурити прикордонників.

    Теги: Київ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль хабар іноземці
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    У «Борисполі» іноземець пропонував прикордонникам рекордний хабар (фото)