У «Борисполі» іноземець пропонував прикордонникам рекордний хабар (фото)

За спробу підкупу прикордонників відносно іноземця розпочато кримінальне провадження

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» 26-річний індієць намагався підкупити прикордонницю, щоб потрапити до України. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Іноземець прилетів рейсом із Шарджі(ОАЕ). Під час прикордонного контролю чоловік заявив, що прибув в Україну навчатися, але не зміг це підтвердити, через що йому було відмовлено в перетинанні кордону. Тоді індієць запропонував прикордонниці Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» $1 тис., щоб та дозволила йому в’їхати в нашу країну.

Співробітниця Держприкордонслужби повідомила, що це протизаконно, але іноземець продовжував наполягати.

Як наслідок, іноземця було затримано спільною міжвідомчою групою у складі представників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби та співробітників Нацполіції України під процесуальним керівництвом Дарницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Наразі за спробу підкупу відносно іноземця розпочато кримінальне провадження за ст. 369 Кримінального Кодексу України.

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