Повідомлення про мінування аеропорту «Бориспіль» виявилося фейковим

Аеропорт «Бориспіль» свою роботу не припиняв і працює в штатному режимі

Поліцейські провели перевірку приміщення терміналу «Д» та прилеглої території аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Анонімна інформація про можливі вибухи в аеропорту «Бориспіль» надійшла до чергової частини відділення поліції №1 (аеропорт «Бориспіль») 12 січня близько 14:30 годині.

Працівники вибухотехнічної служби поліції Київщини спільно із слідчо-оперативною групою відділення поліції №1, працівниками патрульної поліції, кінологічною службою авіабезпеки провели відповідні заходи по обстеженню території аеропорту

Під час перевірки будь-яких підозрілих предметів не виявлено.

Аеропорт «Бориспіль» свою роботу не припиняв та працює в штатному режимі.

Як повідомлялося,12 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування аеропорту «Бориспіль» та київського аеропорту імені Ігоря Сікорського.

Раніше повідомялося, що станції столичного метро «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та пересадочний вузол зачинені для входу та виходу пасажирів.

Згодом після анонімного дзвінка про мінування розпочалася перевірка на станціях «Театральна» і «Вокзальна».

11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ. Правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування

8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.



