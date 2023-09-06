Через падіння уламків ракети виникла пожежа під Києвом (фото)

Ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства

У середу, 6 вересня, вранці на Київщині рятувальники ліквідували наслідки ракетних ударів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

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Ліквідовано загорання на території торгівельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети.

Жертв і потерпілих не виявлено.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти здійснили пуски ракет з північно-східного напрямку. О 4:43 повітряну тривогу оголосили в Києві та області. Станом о 6:37 тривогу було скасовано.

Близько 6 години у Києві прогриміли вибухи. КМВА та Київська обласна військова адміністрація повідомили про роботу ППО.

Крім того, у ніч на 6 вересня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин.