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Окупанти вдарили по Одещині: наслідки атаки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Одещині: наслідки атаки
У кількох населених пунктах Одещини зафіксовані руйнування та пожежі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок російського обстрілу Одещини загинув чоловік – співробітник агропідприємства

У ніч на 6 вересня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні. Щирі співчуття рідним та близьким», – повідомив голова Одеської ОВА.

У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Нагадаємо, що в ніч на 6 вересня Росія вчергове атакувала Україну, запустивши дрони-камікадзе. Під ударом ворожих «Шахедів» знову опинилася Одеська область, там лунали вибухи. У Повітряних силах ЗСУ писали про рух російських дронів у напрямку півдня Одещини, жителів Ізмаїльського району закликали перебувати в укриттях.

Вибухи також пролунали у Києві. У столиці працює ППО.

Раніше Повітряні сили попередили про загрозу. Увечері окупанти провели запуск ударних дронів «Шахед». Вони прямують у бік південних областей України. Крім цього, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Теги: Одещина вибух

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