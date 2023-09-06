Атака на Київ: окупанти вдарили по столиці двома типами ракет

Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО

У середу, 6 вересня, зранку відбулася комбінована ворожа атака на Київ. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Попередньо, з району Саратовської області з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.

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За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, російські окупанти здійснили пуски ракет з північно-східного напрямку. О 4:43 повітряну тривогу оголосили в Києві. Станом о 6:37 тривогу в столиці було скасовано.

Близько 6 години у Києві прогриміли вибухи. КМВА та Київська обласна військова адміністрація повідомили про роботу ППО.

Крім того, у ніч на 6 вересня російські загарбники атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин.