В ОВА закликали не ігнорувати повітряну тривогу

На Київщині працюють системи ППО

Зранку 6 вересня у Києві прогриміли вибухи. Про це повідомила Київська ОВА.

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«Київщина! Ракетна атака! Сили ППО вже працюють. Не знімайте роботу ППО та не викладайте в мережу», – йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали не ігнорувати повітряну тривогу, перейти в укриття або дотриматися правила «двох стін».

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«У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. На столицю ще йдуть ракети», – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначимо, що о 4:43 у Києві була оголошена повітряна тривога. Зараз сигнал тривоги лунає по всій території України. Російські окупанти здійснили пуски ракет з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили попередили про загрозу. Увечері окупанти провели запуск ударних дронів «Шахед». Вони прямують у бік південних областей України. Крім цього, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.