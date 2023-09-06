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У Києві прогриміли вибухи

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві прогриміли вибухи
В ОВА закликали не ігнорувати повітряну тривогу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Київщині працюють системи ППО

Зранку 6 вересня у Києві прогриміли вибухи. Про це повідомила Київська ОВА.

«Київщина! Ракетна атака! Сили ППО вже працюють. Не знімайте роботу ППО та не викладайте в мережу», – йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали не ігнорувати повітряну тривогу, перейти в укриття або дотриматися правила «двох стін».

«У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях. На столицю ще йдуть ракети», – повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначимо, що о 4:43 у Києві була оголошена повітряна тривога. Зараз сигнал тривоги лунає по всій території України. Російські окупанти здійснили пуски ракет з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили попередили про загрозу. Увечері окупанти провели запуск ударних дронів «Шахед». Вони прямують у бік південних областей України. Крім цього, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Теги: вибух Київ системи ППО

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