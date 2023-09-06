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Ракетна загроза. В Україні лунає сигнал тривоги

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ракетна загроза. В Україні лунає сигнал тривоги

Громадянам слід негайно пройти в укриття 

Майже по всій України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі 6 вересня. Сили оборони півдня повідомляють про пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Зазначається, що російські окупанти здійснили пуски ракет з північно-східного напрямку. О 4:43 повітряну тривогу оголосили в Києві.

Ракетна загроза. В Україні лунає сигнал тривоги фото 1

Мешканців під час тривоги закликають знаходитись в укриттях, або дотримуватись правила двох стін.

агадаємо, раніше Повітряні сили попередили про загрозу. Увечері окупанти провели запуск ударних дронів «Шахед». Вони прямують у бік південних областей України. Крім цього, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках. Існує загроза застосування авіаційного озброєння.

Теги: тривога ракета

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