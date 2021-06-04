Через підпал сміття у Києві ледь не згорів гараж (фото)

Через будівельне сміття сталася пожежа

У ніч на п’ятницю, 4 червня, у Дніпровському районі Києва сталася пожежа, внаслідок якої ледь не згорів гараж на території закритої стоянки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як виявилось, позаду споруди невідомі почали складати будівельне сміття та автомобільні шини, а ще комусь спало на думку все це підпалити. Вогонь перекинувся на дах гаража.

Рятувальники ДСНС прибули вчасно і змогли ліквідувати полум'я.

Обійшлось без постраждалих, речі у приміщенні також вціліли.

Як повідомлялося, 2 червня столичні рятувальники двічі виїжджали на ліквідацію займань у гаражах.

2 червня сталась пожежа на вул. Богатирській, 3Б в Оболонському районі столиці. На місці вогнеборці встановили, що на відкритій території горіла трава з розповсюдженням полум’я на два металевих контейнери.

1 червня сталась пожежа у будинку на вул. Нижній Вал, 35 у Подільському районі столиці: горів балкон на третьому поверсі 4-поверхової історичної будівлі.