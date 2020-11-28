Працювали в карантин. У Києві поліція закрила «Львівську реберню» та «Водка гріль»

Після перевірки розважальних закладів столиці складено 8 протоколів та відкрито одне кримінальне провадження

За результатами сьогоднішньої перевірки 84 розважальних закладів Києва складено вісім протоколів за порушення вимог карантину вихідного дня. Окрім цього, в одному з нічних барів на території Подільського району поліцейські вилучили наркотичні засоби та відкрили за цим фактом кримінальну справу, – повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, близько 3-ї години ночі було виявлено, що працював розважальний заклад на Набережному шосе в Печерському районі столиці. «Там знаходилося кілька десятків людей. На посадову особу закладу складено адміністративний протокол про адміністративні правопорушення, за що передбачено штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Також поліцейські притягнули до відповідальності 12 відвідувачів цього закладу, які перебували в приміщенні без засобів індивідуального захисту», – наголошується в повідомленні.

Подібні порушення правоохоронці виявили та в одному з нічних клубів на території Солом’янського району. За порушення карантинних обмежень на його посадову особу складено адмінпротокол. Також до відповідальності притягнуто п’ять відвідувачів, які знаходилися на території закладу без масок.

Крім цього, в одному з нічних барів на території Подільського району поліцейські не лише задокументували порушення карантинних обмежень, а й вилучили наркотики та відкрили кримінальне провадження. На посадову особу розважального закладу складено адмінпротокол, а 13 осіб, які перебували в приміщенні без засобів індивідуального захисту, також притягнуто до відповідальності.

Загалом упродовж останньої доби правоохоронці перевірили 349 об'єктів господарської діяльності. За результатами виявлених порушень складено 127 протоколів про адміністративні правопорушення. Також складено 90 протоколів за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без засобів індивідуального захисту, що передбачає штраф від 170 до 255 гривень.

В свою чергу, за даними головного управління Держпродспоживслужби в Києві «було виявлено та зачинено, зокрема, розважальний заклад «Львівська реберня» за адресою проспект Павла Тичини, 2, та розважальний заклад Vodka Grill за адресою: вул. Миколи Бажана, 1Е. Усі ці заклади працювали, нехтуючи заборону», – інформують у Держпродспоживслужбі. На посадових осіб цих закладів було складено протоколи за ст. 44-3 Адміністративного Кодексу України.