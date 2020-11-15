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    Алергія на маски. Підприємниця з Житомирщини заплатить штраф за порушення карантину

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    Алергія на маски. Підприємниця з Житомирщини заплатить штраф за порушення карантину
    Фото: Главком

    Суд прописав у рішенні: якщо порушниця добровільно не сплатить 17 тис. грн штрафу, тоді доведеться примусово стягувати 34 тис. грн

    Баранівський районний суд Житомирської області оштрафував на 17 тис. грн фізичну особу-підприємницю за порушення правил карантину (ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 11 листопада.

    Правоохоронці зафіксували, що 12 жовтня близько 12:25 год і 3 листопада близько 7:35 год підприємниця здійснювала торгівлю в продуктовому магазині без індивідуальних засобів захисту, чим порушила вимоги постанови Кабінету міністрів України №641 від 22 липня 2020 року.

    У суді жінка пояснила: в неї алергія на маски і вона їх носити не буде. І додала, що на момент появи правоохоронців покупців в магазині не було.

    Водночас пояснення підприємниці спростовуються відомостями досліджених доказів у суді, зокрема, відеозаписами.

    Окремо у постанові суд прописав: якщо порушниця добровільно не сплатить 17 тис. грн штрафу, тоді доведеться примусово стягувати 34 тис. грн.

    Як повідомляв «Главком», у Донецькій області суд оштрафував на 17 тис. грн підприємницю з бару «Росія» за маску на підборідді.

    Деснянський районний суд Чернігова оштрафував на 17 тис. грн місцеву мешканку, яка доводила, що у законодавстві нема визначення терміну «захисна маска».

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    Теги: штраф карантин
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