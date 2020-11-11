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    Прийшов з коронавірусом покладати квіти. Чоловіку впаяли штраф 17 тис. грн

    • Розсилка
    Прийшов з коронавірусом покладати квіти. Чоловіку впаяли штраф 17 тис. грн
    Фото: Depositphotos

    У суді чоловік пояснив, що взяти участь у масовому заході йому дозволило самопочуття

    Старосинявський районний суд Хмельницької області визнав винним приватного підприємця у порушенні правил карантину і оштрафував на 17 тис. грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 4 листопада.

    За даними адмінпротоколу, 14 жовтня о 10 год 10 хв бізнесмен, який хворів на Covid-19 і був на самоізоляції, перебував в громадському місці в смт Стара Синява на вул. Івана Франка під час покладання квітів, чим порушив вимоги Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22 липня 2020 року.

    У суді чоловік визнав провину. Пояснив, що того дня покинув місце проживання із підтвердженим діагнозом коронавірус і перебував на заходах щодо покладання квітів з нагоди Дня захисника України. Наголосив, що бажав взяти участь у таких заходах та самопочуття у нього було добре. Наразі розуміє, що поступив неправильно та шкодує за свій вчинок.

    Суд наголосив, що вина підприємця у порушенні карантину повністю доведена. Зокрема, до матеріалів справи долучена довідка головного лікаря Старосинявського центру первинної медико-санітарної допомоги №556 від 15 жовтня 2020 року про те, що підприємець амбулаторно отримує лікування від короновірусної хвороби. Крім цього, у нього діагностовано бронхопневмонію. Період самоізоляції пацієнта триває з 9 жовтня до 22 жовтня 2020 року.

    У підсумку суд оштрафував чоловіка, наголосивши на складній епідеміологічній ситуації на території України щодо поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19.

    Як повідомляв «Главком», у Донецькій області суд оштрафував на 17 тис. грн підприємницю з бару «Росія» за маску на підборідді.

    Деснянський районний суд Чернігова оштрафував на 17 тис. грн місцеву мешканку, яка доводила, що у законодавстві нема визначення терміну «захисна маска».

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    штраф карантин
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