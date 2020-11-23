Зняв маску, бо було спекотно. Підприємець заплатить штраф 17 тис. грн

Чоловік пояснив суду, що через спекотну погоду маску з обличчя закинув на головний убір

Летичівський районний суд Хмельницької області визнав винним місцевого підприємця у порушенні правил карантину і оштрафував на 17 тис. грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 4 листопада.

За матеріалами справи 12 вересня близько 13 год. 15 хв у магазині «Євробуд», що на вул. Кармелюка, З у Летичеві, чоловік обслуговував відвідувачів магазину без захисної маски, що прикриває рот та ніс, чим порушив підпункт постанову Кабміну №641 від 22 липня 2020 року.

У суді підприємець підтвердив викладені обставини в адмінпротоколі, зауваживши, що до магазину зайшли відвідувачі, які були без захисних масок. Він їм зробив зауваження, але ті проігнорували і сказали, що зайшли до магазину лише за консультацією. Серед відвідувачів був також працівник поліції, який також зробив зауваження.

Окремо бізнесмен пояснив, що у нього була захисна маска, але, оскільки в приміщені магазину було спекотно, він свою маску підняв на кашкет. Тому вину у вчиненні адміністративного правопорушення не визнав.

Водночас суд наголосив, що маска підприємця була на головному уборі, а тому ніяких захисних функцій не виконувала. Також суддя під час розгляду справи ознайомився зі статичною інформацією щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію Covid-19 на території Летичівського району, яку йому надав заступник голови райдержадміністрації. Як з’ясувалося, за майже місяць додалося 52 нових хворих на коронавірус.

З огляду на це суд зазначив, що не може визнати вказане правопорушення з боку підприємця малозначним, а тому наклав штраф 17 тис. грн, який повинен запобігти вчиненню нових правопорушень.

Як повідомляв «Главком», у Донецькій області суд оштрафував на 17 тис. грн підприємницю з бару «Росія» за маску на підборідді.

Деснянський районний суд Чернігова оштрафував на 17 тис. грн місцеву мешканку, яка доводила, що у законодавстві нема визначення терміну «захисна маска».



