Через спеку у Києві введено обмеження руху для вантажівок

Обмежено рух вантажівок загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т

Комунальна корпорація «Київавтодор» нагадує про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря в період, коли температура повітря сягає більше ніж +28 ºС. Про це йдеться в повідомленні корпорації у Facebook. Вводиться обмеження руху по вулично-дорожній



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Обмежено рух вантажівок загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т

Комунальна корпорація «Київавтодор» нагадує про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря в період, коли температура повітря сягає більше ніж +28 ºС. Про це йдеться в повідомленні корпорації у Facebook.

Вводиться обмеження руху по вулично-дорожній мережі Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т з 10:00 до 22:00.

«Звертаємо увагу, що Управління патрульної поліції у м. Києві здійснює оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху по вулично-дорожній мережі столиці. Просимо всіх перевізників взяти інформацію до відома», - інформує «Київавтодор».

Як повідомляв «Главком», 2 травня, крім найтеплішої ночі у Києві, було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,0°С, тобто повторено найвище значення 1934 року.

А в четвер, 3 травня, у Києві було зафіксовано новий рекорд, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30,2°С, що на 1,4°С вище попереднього максимуму 1934 року.