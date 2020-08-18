Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)



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Ресторан «Dubai» на вул. В. Васильківська, 1-3/2 працював після 24 години Фото: ГУ Держпродспоживслужби у Києві

У закладах виявлено порушення правил карантину

Співробітниками Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно з Муніципальною охороною вночі 18 серпня здійснено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на території Києва.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

Виявлені порушення закладами правил карантину, зокрема, робота розважальних закладів і закладів харчування після 24 години.

У результаті заклади були зачинені, на посадових осіб закладів-порушників складено адміністративні протоколи.

Це стосується закладів:

«Godz» на вул. Басейна, 2-А,

Par Bar (Пар Бар) на вул. Шота Руставелі, 10,

«Dubai» на вул. В. Васильківська, 1-3/2.

Складений співробітниками ГУ Держпродспоживслужби в Києві адмінпротокол тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.

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