Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)
У закладах виявлено порушення правил карантину
Співробітниками Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно з Муніципальною охороною вночі 18 серпня здійснено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на території Києва.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.
Виявлені порушення закладами правил карантину, зокрема, робота розважальних закладів і закладів харчування після 24 години.
У результаті заклади були зачинені, на посадових осіб закладів-порушників складено адміністративні протоколи.
Це стосується закладів:
- «Godz» на вул. Басейна, 2-А,
- Par Bar (Пар Бар) на вул. Шота Руставелі, 10,
- «Dubai» на вул. В. Васильківська, 1-3/2.
Складений співробітниками ГУ Держпродспоживслужби в Києві адмінпротокол тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Як повідомлялося, станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.
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У Києві підтверджено 10730 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 осіб.