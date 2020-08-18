  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)

    • Розсилка
    Ресторан &laquo;Dubai&raquo; на вул. В. Васильківська, 1-3/2 працював після 24 години - Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)
    Ресторан «Dubai» на вул. В. Васильківська, 1-3/2 працював після 24 години
    Фото: ГУ Держпродспоживслужби у Києві

    У закладах виявлено порушення правил карантину

    Співробітниками Головного управління Держпродспоживслужби в Києві спільно з Муніципальною охороною вночі 18 серпня здійснено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на території Києва.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

    Виявлені порушення закладами правил карантину, зокрема, робота розважальних закладів і закладів харчування після 24 години.

    У результаті заклади були зачинені, на посадових осіб закладів-порушників складено адміністративні протоколи.

    Це стосується закладів:

    • «Godz» на вул. Басейна, 2-А,
    • Par Bar (Пар Бар) на вул. Шота Руставелі, 10,
    • «Dubai» на вул. В. Васильківська, 1-3/2.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)
    Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)
    Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)
    Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)
    Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)
    Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)
    Інспекція закрила три заклади в центрі Києва за нічні розваги (фото)

    Складений співробітниками ГУ Держпродспоживслужби в Києві адмінпротокол тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Як повідомлялося, станом на 18 серпня послабити карантин в Україні не готові Київ і 13 областей. У столиці кілька показників перевищують встановлену норму.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      94436
    • Одужали
      48925
    • Хворіють
      43395
    • Померли
      2116

    У Києві підтверджено 10730 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 88 осіб.

    Київ ресторан карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ