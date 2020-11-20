«Карантин. Київ»: на екрани вийде фільм про те, як столиця входила в пандемію

У картині використано багато кадрів із репортажів журналістів

Телеканал «Київ» покаже новий документальний фільм «Карантин. Київ». Картина нагадає про те, як столиця і Україна в цілому входили в пандемію.

Глядачі дізнаються, хто першим заразився на новий коронавірус і чому одна київська лабораторія приховувала інформацію про підтверджені випадки захворювання. Автори фільму знайшли відповідь на питання, чому під час локдауну українці кинулися скуповувати гречку, туалетний папір, продукти харчування і через що стався спалах домашнього насильства, зокрема, спрямований проти чоловіків. Як київські школи переходили на дистанційне навчання, а на каналі «Київ» першими в країні почали знімати телеуроки.

Спеціально для картини мер столиці Віталій Кличко дав ексклюзивне інтерв'ю.

Співробітники київської міської клінічної лікарні №4, що стала опорною для хворих з ковідом, розповіли про свою щоденну боротьбу з новим вірусом, як їх медсестру, яка поверталася після зміни додому, вигнали з електрички, тому що пасажири вирішили, що вона може бути джерелом інфекції. А ще про те, на які хитрощі йшли медики, які алгоритми повернення додому розробляли, аби не заразити свої родини.

Знімальна група телеканалу також побувала в палатах, де лежали хворі з Covid-19.

У картині використано багато кадрів із репортажів журналістів телеканалу «Київ», у яких під час локдауну роботи побільшало, адже комунальний канал зобов'язаний був надавати повну інформацію жителям столиці.

Потрапила в фільм і власна історія телеканалу, коли через пожежу електромереж на Хрещатику частково згоріло телеустаткування і навіть на кілька годин повністю припинилося мовлення. Тоді телевізійникам терміново довелося перебиратися в нове приміщення і вже на ходу все облаштовувати. Глядачі побачть закулісся телеканалу, в яких авральних умовах доводилося виходити в ефір.

Продюсер фільму - Наталія Лященко, керівник радіо «Київ 98 ФМ».

Прем'єра першої частини фільму «Карантин. Київ» вийде на екран 27 листопада о 20:00. Але вже зараз знімається продовження, в якому робиться акцент на тому, як постраждав бізнес, що нового на сьогоднішній момент світ дізнався про коронавірус та ін. На телеканалі не виключають, що в майбутньому може бути знята і третя частина фільму.