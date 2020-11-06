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    «Червона» зона Київщини росте: з 9 листопада в ній вісім територій

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    Епідзонування Київщини з 9 листопада - «Червона» зона Київщини росте: з 9 листопада в ній вісім територій
    Епідзонування Київщини з 9 листопада
    Джерело: Київська ОДА

    В області немає «зелених» і «жовтих» зон

    З понеділка, 9 листопада, у Київській області вісім територій перебуватимуть у «червоній» карантинній зоні.

    Таке рішення ухвалила 6 листопада Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

    Так, до «червоної» зони увійшли:

    • місто Васильків,
    • м. Обухів,
    • м. Переяслав,
    • м. Фастів,
    • Баришівський район,
    • Кагарлицький район,
    • Миронівський район, 
    • Обухівський район.

    Решта територій області перебувають у «помаранчевій» карантинній зоні.

    З 00:00 години 9 листопада в «червоній» зоні діятимуть такі обмеження:

    • відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів дошкільної освіти, учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);
    • приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності;
    • приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім
    • торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;
    • провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку;
    • торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;
    • заборонено відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

    Нагадаємо, в Україні оновили поділ регіонів на зони карантину. Із 9 листопада жоден регіон у країні не буде «жовтий» чи «зелений». Київ досі залишається «помаранчевим».

    Як повідомлялося, станом на ранок 6 листопада Київській області зафіксовано 18763 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 434 нових хворих.

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