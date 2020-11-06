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    На Київщині з початку тижня поліція склала майже сотню протоколів за порушення карантину

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    Адміністрації розважальних закладів отримують адмінпротоколи за порушення карантину - На Київщині з початку тижня поліція склала майже сотню протоколів за порушення карантину
    Адміністрації розважальних закладів отримують адмінпротоколи за порушення карантину
    Фото ілюстративне

    За минулу добу до адміністративної відповідальності притягнули 15 керівників кафе, барів і ресторанів

    Із початку цього тижня поліцейські Київщини перевірили 128 підприємців на предмет дотримання карантинних норм. Йдеться про розважальні заклади, а також заклади громадського харчування та торгівлі.

    Про це повідомив сьогодні, 6 листопада, голова обласної державної адміністрації Василь Володін на підставі даних поліції.

    Під час перевірки правоохоронці виявили порушення вимог карантинного законодавства. За цими фактами склали 94 адміністративні протоколи.

    Наприклад, лише впродовж минулої доби до адміністративної відповідальності притягнули 15 керівників кафе, барів і ресторанів. Йдеться про п’ять випадків у Білоцерківському районі, по чотири – у Миронівському та Броварському, по одному – у Бориспільському та Вишгородському.

    Із початку проведення рейдів поліцейські Київської області склали 1506 адміністративних протоколів. Із них – 155 відносно керівників торгових закладів і закладів харчування, а 50 за фактами порушень роботи ресторанів, кафе і барів. Решта стосуються керівників і працівників різних підприємств і організацій регіону, які порушували карантинні обмеження.

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    Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада схвалила за основу і в цілому законопроєкт про штрафи за відсутність масок у громадських місцях. 

    Як повідомлялося, станом на ранок 6 листопада Київській області зафіксовано 18763 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 434 нових хворих.

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