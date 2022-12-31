Головна Київ Новини
search button user button menu button

Чи буде світло на Новий рік? Енергетики звернулися до киян

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи буде світло на Новий рік? Енергетики звернулися до киян
Кияни зустрінуть Новий рік зі світлом, якщо не буде нових пошкоджень в енергосистемі
фото з відкритих джерел

Енергетики просять киян розумно споживати електроенергію

Кияни зустрінуть Новий рік зі світлом. Про це заявляє ДТЕК Київські електромережі.

«ДТЕК Київські електромережі докладе всіх зусиль, щоб кияни в новорічну ніч були зі світлом без відключень. Це вдасться зробити в разі, якщо не буде нових пошкоджень в енергосистемі», – йдеться в повідомленні компанії.

Щоб забезпечити мешканців столиці світлом у новорічну ніч, буде знижено енергоспоживання бізнесом та промисловістю.

«Однак енергетикам також потрібна ваша допомога! Ми просимо розумно споживати електроенергію – користуватися енергоємними приладами по черзі, економно використовувати світло, вимикати прилади, якими не користуєтесь та світло в кімнатах, де ніхто не знаходиться. Ці прості кроки допоможуть зустріти Новий рік зі світлом та знизити аварійність на електромережах», – зазначає ДТЕК.

Нагадаємо, 30 грудня Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла.

Читайте також: Керівник Yasno звернувся до киян напередодні свят
Теги: Київ електроенергія ДТЕК новорічні свята кияни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетичні потужності будуть спрямовані на забезпечення побутових споживачів
Чи буде світло у жителів Одещини на новорічні свята – заява очільника ОВА (відео)
Сьогодні, 03:13
Зеленський заслухав інформацію про відновлення енергетичної системи України
Удосконалення ППО та відновлення енергетики. Зеленський провів засідання Ставки
Вчора, 14:28
До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень
«Укренерго» назвало регіони, у яких складна ситуація зі світлом
Вчора, 11:14

Новини

Чи буде світло на Новий рік? Енергетики звернулися до киян
Чи буде світло на Новий рік? Енергетики звернулися до киян
«Бавовна над Кремлем». Біля мерії Києва з’явиться нова фотозона
«Бавовна над Кремлем». Біля мерії Києва з’явиться нова фотозона
52 атаки на місто і понад сотня загиблих киян: підсумки страшного року у столиці
52 атаки на місто і понад сотня загиблих киян: підсумки страшного року у столиці
Керівник Yasno звернувся до киян напередодні свят
Керівник Yasno звернувся до киян напередодні свят
Кличко повідомив, скільки у столиці мешкає людей після початку війни
Кличко повідомив, скільки у столиці мешкає людей після початку війни
Як працюватиме у новорічні свята метро Києва: графік
Як працюватиме у новорічні свята метро Києва: графік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Путін визначився із друзями на 2023 рік (список)
25K
ЗМІ розсекретили, де і наскільки успішно навчається донька Медведчука
9826
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6776
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
5764
Банкова назвала кількість захисників, які перебувають у полоні РФ
5556
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post

Новини

ЗСУ ліквідували понад 300 окупантів під Каховкою та на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Вчора, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Вчора, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Вчора, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Вчора, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Вчора, 02:38

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту