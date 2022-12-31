Чи буде світло на Новий рік? Енергетики звернулися до киян

Кияни зустрінуть Новий рік зі світлом, якщо не буде нових пошкоджень в енергосистемі

Енергетики просять киян розумно споживати електроенергію

Кияни зустрінуть Новий рік зі світлом. Про це заявляє ДТЕК Київські електромережі.

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«ДТЕК Київські електромережі докладе всіх зусиль, щоб кияни в новорічну ніч були зі світлом без відключень. Це вдасться зробити в разі, якщо не буде нових пошкоджень в енергосистемі», – йдеться в повідомленні компанії.

Щоб забезпечити мешканців столиці світлом у новорічну ніч, буде знижено енергоспоживання бізнесом та промисловістю.

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«Однак енергетикам також потрібна ваша допомога! Ми просимо розумно споживати електроенергію – користуватися енергоємними приладами по черзі, економно використовувати світло, вимикати прилади, якими не користуєтесь та світло в кімнатах, де ніхто не знаходиться. Ці прості кроки допоможуть зустріти Новий рік зі світлом та знизити аварійність на електромережах», – зазначає ДТЕК.

Нагадаємо, 30 грудня Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла.