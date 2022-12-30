«Укренерго» назвало регіони, у яких складна ситуація зі світлом

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень

Внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах

Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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«Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог. Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією», – йдеться в повідомленні.

Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

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«До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень. «Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати живлення споживачів», – додав оператор.

Нагадаємо, українським силам ППО вчора вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.