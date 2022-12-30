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«Укренерго» назвало регіони, у яких складна ситуація зі світлом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» назвало регіони, у яких складна ситуація зі світлом
До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень
фото ілюстративне

Внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах

Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог. Енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу. Продовжується набір потужності генерацією», – йдеться в повідомленні.

Водночас, внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах. Ремонтні бригади спільно з генерацією та обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

«До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень. «Укренерго», виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти та забезпечувати живлення споживачів», – додав оператор.

Нагадаємо, українським силам ППО вчора вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України.

Теги: росія окупанти війна електроенергія Україна Укренерго

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