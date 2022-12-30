Керівник Yasno звернувся до киян напередодні свят

Енергетики зробили неймовірне, щоб кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023 році

«Не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі»

Сьогодні, 30 грудня, Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Стан енергомереж контрольований. Проте слід зважати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання. Про це у Facebook написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

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«Це вже мало не класична історія і тисячне моє прохання: не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята. Не варто використовувати водночас поверхню для варіння чи електроплиту, пральну машину, електродуховку, телевізор і чайник. Тому що ще гірлянда – і весь район ризикує загаснути», – застеріг головний енергетик Києва.

Він наголосив, що столичні енергетики зробили неймовірне, щоб кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023 році.

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«Тепер ми маємо зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас темрявою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будьмо енерговідповідальними», – підсумував Коваленко.

До слова, це не перше прохання гендиректора Yasno – днями Сергій Коваленко нагадав про необхідність використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів.

Раніше ДТЕК Київські електромережі повідомляли, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці, тож якщо не буде нових атак, графіки діятимуть і на Новий рік.