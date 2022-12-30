Головна Київ Новини
search button user button menu button

Керівник Yasno звернувся до киян напередодні свят

glavcom.ua
Керівник Yasno звернувся до киян напередодні свят
Енергетики зробили неймовірне, щоб кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023 році
фото з відкритих джерел

«Не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі»

Сьогодні, 30 грудня, Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Стан енергомереж контрольований. Проте слід зважати, що ця стабільність системи досить крихка, і на неї впливають не лише атаки, а й наше з вами споживання. Про це у Facebook написав гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

«Це вже мало не класична історія і тисячне моє прохання: не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята. Не варто використовувати водночас поверхню для варіння чи електроплиту, пральну машину, електродуховку, телевізор і чайник. Тому що ще гірлянда – і весь район ризикує загаснути», – застеріг головний енергетик Києва.

Він наголосив, що столичні енергетики зробили неймовірне, щоб кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023 році.

«Тепер ми маємо зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас темрявою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будьмо енерговідповідальними», – підсумував Коваленко.

До слова, це не перше прохання гендиректора Yasno – днями Сергій Коваленко нагадав про необхідність використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів. 

Раніше ДТЕК Київські електромережі повідомляли, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці, тож якщо не буде нових атак, графіки діятимуть і на Новий рік.

Читайте також:

Чому під час відключень світла зникають інтернет і мобільний зв'язок: роз'яснення Мінцифри

 

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень
«Укренерго» назвало регіони, у яких складна ситуація зі світлом
Сьогодні, 11:14
У столиці можливі перебої зі світлом та водопостачанням
У столиці можливі перебої зі світлом та водопостачанням
Вчора, 09:50
«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
26 грудня, 12:01

Новини

Керівник Yasno звернувся до киян напередодні свят
Керівник Yasno звернувся до киян напередодні свят
Кличко повідомив, скільки у столиці мешкає людей після початку війни
Кличко повідомив, скільки у столиці мешкає людей після початку війни
Як працюватиме у новорічні свята метро Києва: графік
Як працюватиме у новорічні свята метро Києва: графік
Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень світла
Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень світла
Легендарний Михайло Резнікович залишає посаду директора Театру Лесі Українки
Легендарний Михайло Резнікович залишає посаду директора Театру Лесі Українки
Нічна атака дронів на Київ: у місті є руйнування
Нічна атака дронів на Київ: у місті є руйнування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Медведчук очухався і пішов в атаку на Зеленського
27K
Вибухи в Енгельсі загострюють критику Кремля – ISW
18K
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
13K
30 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8759
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
8230
Нічна атака дронів на Київ: у місті є руйнування

Новини

Російська еліта з жахом спостерігає за діями Путіна – The Washington Post
Сьогодні, 14:43
Обстріли Сумщини: зафіксовано майже 100 прильотів
Сьогодні, 11:46
Олланд про Мінські домовленості: дали час зміцнити українську армію і стримували окупацію Донбасу
Сьогодні, 11:28
ЗСУ знищили ракетний комплекс і склад боєприпасів окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Київ під обстрілами «дронів-камікадзе»: жителі чують звуки вибухів (відео)
Сьогодні, 02:38
Кличко підтвердив вибухи у Києві
Вчора, 09:13

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту