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Чи буде світло у жителів Одещини на новорічні свята – заява очільника ОВА (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Чи буде світло у жителів Одещини на новорічні свята – заява очільника ОВА (відео)
Енергетичні потужності будуть спрямовані на забезпечення побутових споживачів
фото ілюстративне

Наразі енергетики задіяли всі можливі засоби для ліквідації наслідків останнього ракетного удару

Влада Одещини шукає можливості, щоби на новорічні свята забезпечити мешканців області електроенергією. Зокрема, адміністрація домовляється з промисловими підприємствами, аби вони обмежили споживання світла у святкові дні. Відповідну заяву зробив голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram.

«Наразі енергетики задіяли всі можливі засоби для ліквідації наслідків останнього ракетного удару. Крім цього, військова адміністрація проводить роботу з найбільш енергоємними промисловими підприємствами області щодо обмеження їхньої роботи у святкові дні.

Вивільнені енергетичні потужності будуть спрямовані на забезпечення побутових споживачів електроенергією для того, щоб у мешканців нашої області була можливість провести святкові дні, а саме 31 грудня та 1 січня, без вимкнення електроенергії, наскільки буде дозволяти безпекова ситуація», – сказав Марченко.

Відзначимо, українські військові збили 21 ракету над Одеською областю за ранок четверга 29 грудня, але частина ракет пошкодила енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, у середу, 28 грудня, ввечері в центрі Одеси демонтували пам'ятник імператриці Катерині ІІ.

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Теги: новорічні свята обстріл Україна енергетика Одеса Одещина

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