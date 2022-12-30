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Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ повертається до графіків стабілізаційних відключень світла
фото ілюстративне

Якщо не буде нових атак, стабілізаційні графіки діятимуть і на Новий рік

Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі столиці, тож якщо не буде нових атак, графіки діятимуть і на Новий рік. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

«Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, що дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, що розміщені на сайті. Зможемо їх дотримуватись у разі, якщо не буде нових атак», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що після того, як світло з’явилось всі одночасно вмикають велику кількість енергоприладів. Через це виникає багато аварій на розподільчих мережах.

«Наші бригади в режимі 24/7 проводять ремонти і відновлюють постачання світла. Ми просимо вас відразу після того, як світло з’явилось вмикати енергоємні прилади по черзі – спочатку скористатись одним, потім відключити його і користуватись іншим. Це допоможе уникнути аварій та зберегти світло у вашому та сусідніх будинках», – додали в ДТЕК.

Раніше повідомлялося, що внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах.

Теги: росія окупанти Київ війна електроенергія Україна

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