Київ знову в ТОП-10 мегаполісів світу з найбруднішим повітрям

Згідно з даними ресурсів оцінювання якості повітря в реальному часі повітря у більшості районів столиці України «нездорове» або «нездорове для чутливих груп»

Станом на ранок 15 квітня Київ знаходиться на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 120 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України повітря «нездорове» або «нездорове для чутливих груп».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове для чутливих осіб».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

Нагадаємо, 13 квітня Київ знаходився на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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