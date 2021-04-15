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    Київ знову в ТОП-10 мегаполісів світу з найбруднішим повітрям

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    Над Києвом смог - Київ знову в ТОП-10 мегаполісів світу з найбруднішим повітрям
    Над Києвом смог
    Фото: Главком

    Згідно з даними ресурсів оцінювання якості повітря в реальному часі повітря у більшості районів столиці України «нездорове» або «нездорове для чутливих груп»

    Станом на ранок 15 квітня Київ знаходиться на 10 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 120 при нормі у 50. Стан забруднення повітря характеризується як «нездоровий для чутливих груп».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта з визначенням індексу якості повітря в реальному часі теж свідчить про високу забрудненість у Києві. Згідно з її даними, в більшості районів столиці України повітря «нездорове» або «нездорове для чутливих груп».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air показує, що наразі в Києві «повітря нездорове для чутливих осіб».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Нагадаємо, 13 квітня Київ знаходився на 8 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    За прогнозами Українського гідрометцентру, сьогодні метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

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    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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