Невідомі закидали річку під Києвом тисячами каністр із хімікатами (фото)

Близько трьох тисяч каністр із невідомою речовиною виявлено в руслі річки

У Бучанському районі на Київщині невідомі особи викинули в річку Кізка близько 3 тисяч 20-літрових каністр з невідомою речовиною. Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук на своїй сторінці у Facebook.

Русло річки на відрізку близько 400 метрів русло річки було повністю закидане сміттям і каністрами з хімікатами.

17 квітня, у День довкілля, комунальні служби, рятувальники ДСНС, небайдужі громадяни розчищали річку від каністр, будівельного сміття та побутових відходів.

Наразі триває досудове розслідування у справі засмічення річки.

Нагадаємо, під Києвом утворилося масштабне сміттєзвалище, яке забруднює водойму. Місцеві мешканці вже не перший рік намагаються врятувати річку Красна від знищення. Вони скаржаться, що біля річки розташоване сміттєзвалище і «ферма», де бігають свині та кози, а їх природні спорожнення (сеча) стікають в річку через вириті траншеї.