Київські митники виявили в посилці з РФ пристрої для зламу замків (фото)

Прилади для протизаконного відмикання замків прямували до Києва з Новосибірська

У міжнародному поштовому відправленні з Росії київські митники виявили так звані кодграбери - пристрої для протизаконного зламу та відмикання замків до сховищ, транспортних засобів, гаражних воріт, шлагбаумів та домофонів. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Всього у міжнародній посилці, яка прямувала з Новосибірська до Києва, було дев’ять приладів без маркування з телескопічними антенами та кнопками.

Експерти виявлені «кодграбери» кваліфікували як пристрої, що мають ознаки товарів подвійного призначення, відповідно, митне оформлення таких товарів здійснюється лише за наявності дозволів та висновків Держекспортконтролю.

Ці невеличкі непоказні пристрої мають можливість зчитувати та відтворювати до 99 кодів, сканувати, декодувати та аналізувати наявні в радіусі до 50 м радіочастотні сигнали від радіочастотно-керованих замикаючих пристроїв багатьох систем, що працюють в діапазоні частот від 315 Mhz. Також дані пристрої мають функцію підбору як стаціонарних так і динамічних кодів та функцію глушіння.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України (пересилання у міжнародних поштових відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання актами Всесвітнього поштового союзу).

Пристрої вилучено.

Як повідомлялося, нещодавно київські митники викрили сім спроб пересилання в міжнародних поштових відправленнях медичних препаратів для схуднення, що містять у своєму складі психотропні речовини. Ці міжнародні посилки з Казахстану та РФ прямували на адресу отримувачів з Кривого Рогу, Дніпра та Маріуполя.