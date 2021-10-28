У «Борисполі» митники виявили в пенсіонерки кілограм коштовностей (фото, відео)

Жінка везла коштовності з Індії

В аеропорту «Бориспіль» митники виявили у громадянки України 12 діамантів та 171 ювелірний виріб: сережки, пусети, браслети, намиста та інші прикраси з білого золота і срібла з коштовним камінням (сапфірами, рубінами, смагардами, топазами та іншими каменями фантазійних форм, відтінків та розмірів). Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.

Жінка, 1951 року народження, поверталася додому через аеропорт «Бориспіль» з Індії транзитом через Катар, скориставшися на митному контролі «зеленим коридором».

Керуючись оперативною інформацією прикордонників, митники оглянули особисті речі та багаж авіапасажирки за допомогою технічних засобів. Саме так і було виявлено пакети з ювелірними виробами, які знаходилися у валізі громадянки.

Зі слів жінки, ці прикраси передала її дочка для своїх друзів в Україні.

Згідно з даними спектрального аналізу та за визначенням фахівця-гемолога, виявлені прикраси виготовлені з коштовних металів та каміння. А отже, апріорі коштують значно більше встановленої законодавством в €1 тис. неоподаткованої норми перевезення громадянами товарів в авіаційних пунктах пропуску.

Таким чином, аівапасажирка порушила порядок проходження митного контролю на «зеленому коридорі».

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

Вартість вилученого буде визначено додатково.