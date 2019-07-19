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    У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка з гранатою біля Ради

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    У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка з гранатою біля Ради

    Поліцейські затримали 22-річного жителя Полтавської області

    Національна поліція в місті Києві повідомила подробиці про затримання чоловіка з саморобною гранатою біля будівлі парламенту.

    Про це повідомляє прес-служба поліції.

    Повідомляється, що під час патрулювання на вулиці Грушевського поліцейські полку особливого призначення, які несуть службу в посиленому режимі, побачили чоловіка, який підозріло поводився, а потім вирішили з ним поспілкуватися.

    Під час поверхневої перевірки у нього виявили гранату та запал. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Печерського управління поліції.

    Правоохоронці вилучили небезпечний предмет, його направлять на експертні дослідження.

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    У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка з гранатою біля Ради
    У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка з гранатою біля Ради
    У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка з гранатою біля Ради
    У поліції розповіли подробиці затримання чоловіка з гранатою біля Ради

    Затриманого, 22-річного жителя Полтавської області, доставили до територіального управління поліції. З ним спілкуються слідчі.

    За попередніми даними встановлено, що молодий чоловік перебуває у розшуку за дезертирство.

    Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерсткого управління поліції. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

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