Чоловіку, який відкрив стрілянину по сусідах, оголошено підозру



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Фото: Прокуратура Києва

Чоловік підозрюється у замаху на умисне вбивство

Правоохоронцями повідомлено про підозру 48-річному жителю столиці, який під час конфлікту з сусідами у будинку на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі столиці відкрив стрілянину та поранив людину.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Чоловік, перебуваючи у загальному коридорі житлового будинку за місцем свого проживання, під час конфлікту з членами ОСББ та сусідами здійснив 2 постріли з мисливського карабіна в одного з мешканців будинку. Протиправні дії зловмисника були припинені очевидцями, які також викликали швидку допомогу потерпілому, який отримав вогнепальне поранення», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Наразі правопорушнику оголошено підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві на вулиці Чаадаєва із вогнепальної зброї було поранено адвоката. Він отримав поранення у стегно і був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.

Згодом стало відомо, що стрілянину влаштував мешканець будинку, що багато років не платить за комунальні послуги і через якого будинок не підключили до опалення.

Поранений адвокат зараз у лікарні, він у свідомості, загрози життю немає. Для нього ведеться пошук донорів крові.