Підрив автомобіля в Києві: під час вибуху загинув поліцейський (фото, відео)



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На місці вибуху працювали поліцейські, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство»

Внаслідок вибуху автомобіля на Брест-Литовському шосе загинув 40-річний поліцейський, який здійснював фізичну охорону підприємця відповідно до договору. Ще двоє – 57-річний підприємець та 34-річний водій - з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості перебувають у медичних закладах на стаціонарному лікуванні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Наразі слідством розглядається кілька версій скоєння цього кримінального правопорушення, однак пріоритетною є підприємницька діяльність 57-річного чоловіка», – повідомив виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Києві Віктор Нечитайло.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Зараз проводяться розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.

Раніше повідомлялося, що 6 листопада пізно ввечері у Києві на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі вибухнув «Мерседес»: один чоловік загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні поранення.

Правоохоронці отримали повідомлення про вибух автівки близько 21:40.

За даними «Главкома», люди на мотоциклі кинули вибуховий пристрій в автівку.

За даними поліції також пошкодження отримав транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік.

На місці працювали представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки.

Згодом у соцмережах повідомили, що скоєно замах на директора фармацевтичної компанії Ігоря Сала – підірвано його автомобіль марки Мерседес-Benz S600.

Про Ігоря Сала раніше повідомляли, нібито він є громадянином РФ і з 2011 року намагався в різні способи отримати контроль над виробником інсуліну ПрАТ «Індар».