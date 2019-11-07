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    Підрив автомобіля в Києві: під час вибуху загинув поліцейський (фото, відео)

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    На місці вибуху працювали поліцейські,&nbsp;слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки - Підрив автомобіля в Києві: під час вибуху загинув поліцейський (фото, відео)
    На місці вибуху працювали поліцейські, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство»

    Внаслідок вибуху автомобіля на Брест-Литовському шосе загинув 40-річний поліцейський, який здійснював фізичну охорону підприємця відповідно до договору.  Ще двоє – 57-річний підприємець та 34-річний водій - з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості перебувають у медичних закладах на стаціонарному лікуванні.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Наразі слідством розглядається кілька версій скоєння цього кримінального правопорушення, однак пріоритетною є підприємницька діяльність 57-річного чоловіка», – повідомив виконувач обов’язків начальника Головного управління Національної поліції у Києві Віктор Нечитайло.

    Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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    Підрив автомобіля в Києві: під час вибуху загинув поліцейський (фото, відео)
    Підрив автомобіля в Києві: під час вибуху загинув поліцейський (фото, відео)
    Підрив автомобіля в Києві: під час вибуху загинув поліцейський (фото, відео)
    Підрив автомобіля в Києві: під час вибуху загинув поліцейський (фото, відео)

    Зараз проводяться розшукові заходи, спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до цього кримінального правопорушення.

    Раніше повідомлялося, що 6 листопада пізно ввечері у Києві на Брест-Литовському шосе у Святошинському районі вибухнув «Мерседес»: один чоловік загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні поранення.

    Правоохоронці отримали повідомлення про вибух автівки близько 21:40.

    За даними «Главкома», люди на мотоциклі кинули вибуховий пристрій в автівку. 

    За даними поліції також пошкодження отримав транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік.

    На місці працювали представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки.

    Згодом у соцмережах повідомили, що скоєно замах на директора фармацевтичної компанії Ігоря Сала – підірвано його автомобіль марки Мерседес-Benz S600.

    Про Ігоря Сала раніше повідомляли, нібито він є громадянином РФ і з 2011 року намагався в різні способи отримати контроль над виробником інсуліну ПрАТ «Індар».

    Національна поліція України вибух кримінал вбивство автомобіль мотоцикл
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