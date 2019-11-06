У Києві стріляли в адвоката, він - у лікарні



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Правоохоронці кваліфікували подію як спробу вбивства

У Києві на вулиці Чаадаєва із вогнепальної зброї було поранено адвоката. Наразі правоохоронці уже затримали підозрюваного.

Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Як стало відомо, потерпілий – Микола Бугаєв. Він отримав поранення у стегно і був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.

Співрозмовник зазначив, що підозрюваного затримали.

За попередньою інформацією, причиною стрілянини став конфлікт.

Правоохоронці кваліфікували подію як спробу вбивства.

Нагадаємо, що вчора на Київщині невідомі обстріляли автомобіль. «Зловмисники здійснили постріли у водія легковика, після чого зникли у невідомому напрямку на іншому транспортному засобі. Передувала цьому інциденту ДТП. Автомобіль, що рухався назустріч, скоїв зіткнення з легковиком потерпілого, і невідомі відкрили вогонь», - заявили в поліції. Пораненого водія госпіталізували у лікарню.

Нагадаємо, 17 жовтня у Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль «Мерседес», в результаті чого загинув водій.

За даними ЗМІ, загиблий водій Mercedes - житель Дніпра Армен Багдасарян, який мав зустріч у ресторані. Начебто, під час або після неї стався конфлікт, Багдасарян намагався втекти, однак за ним влаштували переслідування.

За вчинення вбивства 27-річного чоловіка, яке сталося 17 жовтня на Заводській Набережній в Дніпрі, поліція затримала 30-річного підозрюваного.