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    Поранення адвоката в Києві: стали відомі деталі стрілянини (відео)

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    Чоловік з рушниці відкрив вогонь по сусідах - Поранення адвоката в Києві: стали відомі деталі стрілянини (відео)
    Чоловік з рушниці відкрив вогонь по сусідах
    Фото: скріншот відео

    Загрози життю адвоката немає

    Стрілянина на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі Києва, під час якої було поранено адвоката Миколу Бугаєва, влаштував мешканець будинку, що багато років не платить за комунальні послуги і через якого будинок не підключили до опалення.

    Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Світлана Панюшкіна.

    «Стріляв сусід, який крав у нашому будинку у всіх електрику, не платить за квартиру багато років і через нього нам не включали тепло. Сусіди зібралися, щоб висказати йому і він почав стріляти», - написала вона.

    За її даними, поранений адвокат зараз у лікарні, він у свідомості, загрози життю немає. На даний момент для нього ведеться пошук 15 донорів крові.

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    Наразі поліцейські встановлюють обставини стрілянини.

    Чоловіка, який здійснив постріли затримано.

    За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.  Зловмиснику загрожує до 15-ти років ув’язнення.

    Також у мережі з'явилося відео моменту стрілянини у будинку:

    Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві на вулиці Чаадаєва із вогнепальної зброї було поранено адвоката. Він отримав поранення у стегно і був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.

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