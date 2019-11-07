Поранення адвоката в Києві: стали відомі деталі стрілянини (відео)



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Чоловік з рушниці відкрив вогонь по сусідах Фото: скріншот відео

Загрози життю адвоката немає

Стрілянина на вулиці Чаадаєва у Святошинському районі Києва, під час якої було поранено адвоката Миколу Бугаєва, влаштував мешканець будинку, що багато років не платить за комунальні послуги і через якого будинок не підключили до опалення.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Світлана Панюшкіна.

«Стріляв сусід, який крав у нашому будинку у всіх електрику, не платить за квартиру багато років і через нього нам не включали тепло. Сусіди зібралися, щоб висказати йому і він почав стріляти», - написала вона.

За її даними, поранений адвокат зараз у лікарні, він у свідомості, загрози життю немає. На даний момент для нього ведеться пошук 15 донорів крові.

Наразі поліцейські встановлюють обставини стрілянини.

Чоловіка, який здійснив постріли затримано.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Також у мережі з'явилося відео моменту стрілянини у будинку:

Раніше «Главком» повідомляв, що у Києві на вулиці Чаадаєва із вогнепальної зброї було поранено адвоката. Він отримав поранення у стегно і був госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.