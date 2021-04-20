Чотири метри під землею. У Києві хлопчик провалився в колодязь (відео)

Рятувальники дістали хлопчика з технічного колодязя

У понеділок, 19 квітня, ввечері навпроти будинку на вул. Вифлеємській, 12 у Дніпровському районі столиці хлопчик впав у технічний колодязь. Повідомлення про це надійшло до рятувальної служби о 18:25 від перехожих громадян.

На місце було направлено бійців Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Рятувальники встановили, що хлопчик знаходиться на глибині близько 4 метрів. Одразу було викликано карету швидкої медичної допомоги.

Оскільки хлопчик міг ходити і не відчував сильних ушкоджень, рятувальники спустили до нього трьохколінну драбину, по якій він піднявся нагору, після чого його було передано медикам.

Незважаючи на захаращеність технічного колодязя сміттям та будівельними матеріалами, хлопчик не зазнав ушкоджень та разом із другом, який перебував на місці, відбулися переляком.

На місце були викликані батьки потерпілого.