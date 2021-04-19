У під’їзді одного зі столичних будинків було виявлено снаряди

Невідомі поклали снаряди на поштовий ящик у під'їзді будинку

Піротехніки вилучили та знищили вибухонебезпечні предмети, які були виявлені у Києві 18 квітня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Зокрема, на вул. Курчатова, 13 у Деснянському районі столиці в під'їзді житлового будинку на поштовому ящику виявлено два артилерійських снаряди Д-122 мм та Д-76 мм.

Також у неділю на вул. Бориспільській у Дарницькому районі столиці було виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм та мінометну міну Д-50 мм.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру виявлені боєприпаси вилучено та знешкоджено на полігоні.

З початку року на території Києва вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

«Шановні кияни та гості міста! Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві попереджає, що при виявленні згадок часів минулих війн слід бути вкрай обережними. Перше, що треба зробити – зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпайте, не пересувайте, не стукайте по корпусу, не розбирайте вибухонебезпечний предмет», – рекомендують рятувальники.