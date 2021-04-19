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    У Дніпрі дівчина хотіла стрибнути з мосту. Її врятували в останню мить (відео)

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    Дівчина хотіла стрибнути вниз. Сержант поліції Тетяна Остапчук та рядовий поліції Микола Котенко її врятували - У Дніпрі дівчина хотіла стрибнути з мосту. Її врятували в останню мить (відео)
    Дівчина хотіла стрибнути вниз. Сержант поліції Тетяна Остапчук та рядовий поліції Микола Котенко її врятували
    Скріншот фото: відео Ситуаційного центру міста Дніпра

    Дівчину від самогубства врятували поліціянти

    У Дніпрі патрульні врятували життя дівчині, яка мала намір покінчити життя самогубством. Про це повідомили в пресслужбі Ситуаційного центру міста Дніпра.

    Повідомляється, що поліцейські отримали інформацію про те, що на центральному міському мосту перебуває дівчина, яка хоче стрибнути вниз.

    «Поки на міст їхав екіпаж, чергові патрульні почали оглядати камери відеоспостереження. Виявивши дівчину, вони направили патрульних уже до конкретного місця», – говориться в повідомленні.

    У повідомленні говориться, що сержант поліції Тетяна Остапчук та рядовий поліції Микола Котенко вибігли з автомобіля, схопили дівчину й поставили її на землю.

    Нагадаємо, у Києві невідомий чоловік розбився, упавши із опори Північного мосту на проїжджу частину.

    В Одесі 15-річна дівчинка скоїла самогубство, стрибнувши з 7-го поверху житлового будинку. Очевидці стверджують, що у неповнолітньої була депресія, вона перебувала на обліку у невропатолога.

    Також стало відомо, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    Теги: Дніпро рятувальники самогубство поліція міст
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