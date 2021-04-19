У підземному паркінгу в центрі Києва горів Porsche Cayenne

Причину загоряння автівки будуть встановлювати правоохоронці

У неділю, 18 квітня, вночі на вул. Драгомирова, 3 у Печерському районі столиці сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 22:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця події було направлено найближчі рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що у підземному паркінгу 18-поверхового житлового будинку горить автомобіль марки Porsche Cayenne.

Вже о 22:36 пожежу було ліквідовано.

Внаслідок пожежі, яка почалася з моторного відсіку автомобіля, вогнем було пошкоджено лакофарбове покриття автівки.

До ліквідації було залучено п’ять одиниць техніки, а також 22 чоловіки особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на 15 квітня сталась пожежа на просп. Героїв Сталінграда, 41 в Оболонському районі столиці: вогнем були серйозно пошкоджені три автомобілі.

14 квітня на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району. У дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал. Вогонь перекинувся на поруч припарковані автомобілі. У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, ще один – отримав серйозні пошкодження.