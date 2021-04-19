  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У підземному паркінгу в центрі Києва горів Porsche Cayenne

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На місці пожежі працювали 22 рятувальники - У підземному паркінгу в центрі Києва горів Porsche Cayenne
    На місці пожежі працювали 22 рятувальники
    Фото: ДСНС

    Причину загоряння автівки будуть встановлювати правоохоронці

    У неділю, 18 квітня, вночі на вул. Драгомирова, 3 у Печерському районі столиці сталося загорання автомобіля. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 22:17, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця події було направлено найближчі рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборці встановили, що у підземному паркінгу 18-поверхового житлового будинку горить автомобіль марки Porsche Cayenne.

    Вже о 22:36 пожежу було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі, яка почалася з моторного відсіку автомобіля, вогнем було пошкоджено лакофарбове покриття автівки.

    До ліквідації було залучено п’ять одиниць техніки, а також 22 чоловіки особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину загоряння будуть встановлювати правоохоронці.

    Нагадаємо, у ніч на 15 квітня сталась пожежа на просп. Героїв Сталінграда, 41 в Оболонському районі столиці: вогнем були серйозно пошкоджені три автомобілі.

    14 квітня на світанку сталася пожежа в житловому комплексі «Львівський» у Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського району. У дворі будинку загорівся автомобіль BMW. За попередніми даними, це був підпал. Вогонь перекинувся на поруч припарковані автомобілі. У результаті пожежі три автомобілі згоріли вщент, ще один – отримав серйозні пошкодження.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies