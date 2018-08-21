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    Ціни на бензин у Києві та області зросли

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    Ціни на бензин у Києві та області зросли

    Середня ціна на бензин становить 30,14 грн/л

    За останню добу середня ціна на бензин марки А-95 на автозаправках у Києві та області зросла на 2 копійки і станом ранок 21 серпня становить 30,14 грн за літр.

    Така ціна встановилась за рахунок подорожчання найдорожчого А-95 на 4 копійки.

    Про це свідчать дані ресурсу Vseazs.com.

    На Київщині найдешевший бензин марки А-95 сьогодні вранці можна придбати на АЗС MANGO - за ціною 27,79 грн за літр.

    На АЗС SUN OIL і «Народна» пропонують бензин А-95 по 27,90 грн за літр.

    На АЗС «Авіас» і ANP бензин марки А-95 коштує 27,95 грн за літр.

    На автозаправках «Укрнафта», «Авіас плюс» і Sentoza Oil продають бензин А-95 по 28 грн за літр.

    Мережа АЗС БРСМ-нафта, на якій раніше можна було придбати найдешевший бензин на Київщині, пропонує літр бензину А-95 по 28,19 грн за літр.

    На АЗС Chipo літр бензину А-95 коштує 28,49 грн.

    На АЗС UPG бензин марки А-95 продають по 28,60 грн за літр.

    На АЗС «Маркет» бензин марки А-95 можна придбати по 28,82 грн за літр.

    На АЗС КЛО бензин А-95 пропонують по 29,83 грн за літр.

    На АЗС Люксвен та АМІС продають бензин марки А-95 по 29,99 грн за літр.

    На АЗС «Золотий Гепард», «Формула», ТНК і Glusco літр бензину А-95 коштує 30,10 грн.

    Мережа АЗС Shell пропонує літр бензину А-95 по 31,79 грн.

    На АЗС Socar продають бензин марки А-95 по 31,99 грн за літр.

    На АЗС WOG бензин А-95 коштує 32,45 грн за літр.

    Найдорожчий бензин марки А-95 пропонують на АЗС OKKO - по 32,49 грн за літр.

    Джерело: Укрінформ

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