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    Ціни падають: що відбувається на вторинному ринку житла в Києві

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    На вторинному ринку житла в Києві спостерігається зниження цін - Ціни падають: що відбувається на вторинному ринку житла в Києві
    На вторинному ринку житла в Києві спостерігається зниження цін
    Фото з відкритих джерел

    Квартири подешевшали майже в усіх районах столиці

    За листопад у порівнянні з жовтнем цього року ціни на квартири на вторинному ринку житла в Києві знизились. Про це свідчать дані порталу Flatfу, який спеціалізується на вторинній нерухомості, пише 3m2.

    Зниження цін відбулося у більшості районів Києва. Найбільше однокімнатні квартири подешевшали в Оболонському районі - до 33,802 тис. грн/кв. м.

    Зросли ціни у Шевченківському, Подільському та Святошинському районі.

    Найдорожчим залишається Печерський район, там ціна в середньому складає 73,812 тис. грн/кв. м.

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    Ситуація з двокімнатними квартирами подібна до ситуації з однокімнатними. Тільки ціни впали майже в усіх районах Києва, а середня ціна складає 38,536 тис. грн/кв. м.

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    Також портал навів динаміку коливання цін у гривні та доларі у жовтні та листопаді.

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    Як повідомляв «Главком», з настанням адаптивного карантину ціни на довгострокову оренду житла в Києві зросли на 2-26%

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    Теги: Київ нерухомість ціни житло квартира
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