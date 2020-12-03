Ціни падають: що відбувається на вторинному ринку житла в Києві

На вторинному ринку житла в Києві спостерігається зниження цін

Квартири подешевшали майже в усіх районах столиці

За листопад у порівнянні з жовтнем цього року ціни на квартири на вторинному ринку житла в Києві знизились. Про це свідчать дані порталу Flatfу, який спеціалізується на вторинній нерухомості, пише 3m2.

Зниження цін відбулося у більшості районів Києва. Найбільше однокімнатні квартири подешевшали в Оболонському районі - до 33,802 тис. грн/кв. м.

Зросли ціни у Шевченківському, Подільському та Святошинському районі.

Найдорожчим залишається Печерський район, там ціна в середньому складає 73,812 тис. грн/кв. м.

Ситуація з двокімнатними квартирами подібна до ситуації з однокімнатними. Тільки ціни впали майже в усіх районах Києва, а середня ціна складає 38,536 тис. грн/кв. м.

Також портал навів динаміку коливання цін у гривні та доларі у жовтні та листопаді.

Як повідомляв «Главком», з настанням адаптивного карантину ціни на довгострокову оренду житла в Києві зросли на 2-26%.

Читайте також: