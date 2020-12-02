Заволодіння майном Нацгвардії: Микитась відшкодував державі 50 млн грн

Наразі до бюджету скеровано 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн

Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії колишній народний депутат Максим Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що наразі до бюджету скеровано 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

У НАБУ додали, що у цьому ж провадженні накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 млн та в дохід держави стягнуто заставу 30 млн за порушення покладених на підозрюваного обов’язків.

Нагадаємо, експрезидент державної будкорпорації «Укрбуд» Максим Микитась підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. За версією слідства, ГУ Нацгвардії України та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс.

Натомість, Нацгвардія мала отримати там 50 квартир та 30 паркомісць. Проте, у 2016-2017 роках, сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінили квартири на Печерську.

Зазначимо, екснардеп Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.

Микитася підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 млн гривень.