Найдорожчі квартири у Києві. Що пропонують багатіям за $4 млн? (фото)

$10 тис. за квадрат. За таку ціну можна купити і шикарні апартаменти із ексклюзивним ремонтом, і… голі стіни

Попри пандемію і економічний спад ринок елітної нерухомості у столиці вражає цінами. У сегменті квартир у багатоповерхових будинках у престижних районах столиці на кінець листопада найдорожчі лоти оцінені в $10-15 тис. за квадратний метр. Мова про трьох-чотирьохкімнатні апартаменти на кілька сотень квадратів, повна ціна яких складає $3-4 млн.

Такі запити продавців цілком могли б пасувати такій нерухомості у провідних столицях світу. У приватних розмова ріелтори визнають, що, маючи таку суму, «тверезий інвестор пошукав би об’єкт на Мангеттені». Проте, як кажуть, на кожен товар є свій покупець.

«Главком» з’ясував, що ж пропонують продавці за таку ціну, обравши об'єкти, в яких ціна квадратного метру найвища.

Серед найдорожчих – квартири у престижному Печерському районі. Тут найбільше апартаментів, які коштують від $1 до 5 млн. Для порівняння: це майже вдвічі дорожче двокімнатних просторих апартаментів у житловому комплексі з басейном і фітнес-центром в Нью-Йорку, або ж вілли на пів тисячі квадратів у Майамі.

«Заїжджай і живи» всього за 100 млн грн

ЖК Diamond Hill (фото: kandevelopment.com)

Ціна: 112,6 млн грн Адреса: вул. Івана Мазепи, 11б. Метраж: 282 кв м Ціна квадратного метра: 399,3 тис. грн Рік будинку: 2011

Квартира, за яку просять $3,95 млн (понад 112 млн грн), знаходиться у ЖК Diamond Hill, що на вул. Івана Мазепи, 11б. У квартирі чотири кімнати: три спальні та гостьова, а також кухня, чотири санвузли, гардеробна кімната в одній зі спалень, пральня та велика тераса, на яку є вихід з кожної спальні. Все це «багатство» помістилось у 282 квадрати.

У кожній зі спалень є свій санвузол

Інтер’єр у цьому помешканні виконаний у пастельних тонах із вкрапленням чорного, сірого, коричневого та темно-фіолетового. Інтер’єр так і дихає розкішшю: всюди мармур, набивні малюнки на шпалерах, шикарні люстри, телевізори навіть у ванних кімнатах.

Одна з чотирьох ванних кімнат. Дизайн кожної з них – неповторний

Продавець наголошує, що ремонт виконаний з якісних екологічно чистих матеріалів. Тобто і дерево, яким оздоблені стіни, і мармур, який тут практично скрізь, – натуральні.

Міжкімнатний прохід, виконаний у чорно-білих кольорах

Продавець приваблює потенційних покупців кількома «фішками»: великими панорамними вікнами у кухні і спальних кімнатах та виглядом на Дніпро, парк Слави та Києво-Печерську Лавру; закритою територією, на якій є дитячий майданчик та фітнес-центр з басейном; цілодобовою охороною. Ще одна родзинка – це… станція метро у п’яти хвилинах ходу. Чи потрібне метро людині, яка готова купити за квартиру за $4 млн., питання відкрите.

«Голі стіни» за $4 млн

«Монстр на Грушевського» (фото з відкритих джерел)

Ціна: 116,9 млн грн Адреса: вул. Грушевського, 9б. Метраж: 411 кв. м Ціна квадратного метра: 284,4 тис. грн Рік будинку: 2007

Ще один ціновий рекордсмен – чотирикімнатні апартаменти на вул. Грушевського, за які просять $4,1 млн. Пропозиція вражає не лише своєю ціною, а й тим, що пропонується покупцеві за такі гроші. У оголошенні це звучить як «вільне планування», фактично ж мова про голі стіни ціною в $10 тис. за квадрат.

Головне – маркетинг. Відсутність ремонту подана як перевага – «вільне планування»

Апартаменти знаходяться на 12 поверсі у скандальному будинку по вулиці Грушевського, 9в. Його зведення супроводжувалось скандалами і будинок у підсумку став символом знищення історичного лиця столиці багатоповерхівками. Згодом з'ясувалось, що свої квадратні метри в ньому отримали відомі політики та чиновники. Детальніше про будинок читайте тут.

Площа апартаментів оцінених у $4 млн – 411 квадратів, однак 111,2 з них припадає на «ексклюзивну терасу». Але це не біда: продавець наголошує, що «існує технічна можливість перекрити терасу і за рахунок цього збільшити площу квартири». Крім того, в апартаментах централізована система кондиціонування.

Панорамні вікна – визначальна риса елітного помешкання за $4 млн.

Продавець наголошує також на інших принадах помешкання: «Будинок розташований на мальовничих схилах Дніпра в центрі Києва і має безпосередній вихід в Маріїнський парк». Бонус – два місця на паркінгу під будинком.

«Пшонка-стайл» досі в ціні

Ціна: 91,2 млн грн Адреса: вул. Мічуріна, 54. Метраж: 350 кв. м Ціна квадратного метра: 260,6 тис. грн Рік будинку: 2016

Апартаменти на вул. Мічуріна – ще один приклад супердорогого житла у столиці. Вигляд такого житла у всіх сенсах є «золотим стандартом» у сегменті «київський еліт». Грошовиті покупці досі приязно реагують на інтер’єри, де багато золота, кришталю. Такий максимально вичурний інтер’єр а-ля «Пшонка-стайл» не втратив пошановувачів, оскільки коштує ця краса $3,2 млн (91,2 млн грн).

Вид з вікна квартири будинку, який зведений недавно у приватному секторі Печерська

План квартири

Шик і блеск: усе, що можна було оздобити золота, ним і оздобили

Золота ліпнина на стелі, золоті шпалери і у кожній кімнаті – по величезні кришталевій люстрі

У спальні золотий навіть туалетний столик

Площа цих хоромів, які більш схожі на салон, – 350 квадратів. Сюди вмістились три кімнати, кухня-їдальня, три санвузли, гардеробна, хол, два великих міжкімнатних коридори. 100 квадратів припадає на баню з басейном і купелями. Крім того, у вартість включено користування паркінгом та цілодобовою охороною з відеонаглядом». «Фішка» помешкання – новому власникові обіцяють залишити антикваріат 17-19 ст.

Наталія Сокирчук, «Главком»