Найсуттєвіше подорожчала вартість оренди однокімнатних квартир

З настанням адаптивного карантину ціни на довгострокову оренду житла в Києві зросли на 2-26%. Якщо у другому кварталі (квітень-червень) ціни стартували з 6,5 тис. грн за однокімнатні квартири в Деснянському районі та досягали максимальних 45,6 тис. грн за трикімнатні на Печерську, то в третьому кварталі (липень-вересень) діапазон цін склав 7 тис. грн – 49,4 тис. грн. Про це пише BuildPortal.

Як змінилися ціни

Найсуттєвіше подорожчали однокімнатні квартири - на 6-26% в залежності від району. На їхньому фоні двокімнатні та трикімнатні квартири зросли в ціні не так сильно - на 2-12% і 4-12% відповідно.

Не змінилася лише вартість оренди двокімнатних квартир у Деснянському (8 тис. грн), Оболонському (12 тис. грн), Солом'янському (12 тис. грн) районах, і трикімнатних в Оболонському (16 тис. грн) та Подільському (20 тис. грн).

Де зросла кількість вільних квартир

З другого по третій квартал у Києві почали здавати більше житла. Найпомітніше зросла кількість вільних трикімнатних квартир у Дарницькому та Подільському районах - на 34%, у Дніпровському - на 46%, і в Деснянському - на максимальні 55%.

Де вигідніше орендувати житло

Найвигідніший для оренди район - Деснянський: однокімнатна квартира обійдеться приблизно в 7 тис. грн на місяць, двокімнатна - 8 тис. грн, трикімнатна - 10 тис. грн.

На другому місці Святошинський, де однокімнатні квартири здають по 8 тис. грн на місяць, двокімнатні - по 10 тис. грн і трикімнатні - по 13 тис. грн.

Вигідно також знімати однокімнатні квартири в Подільському районі, де орендна плата – 8,5 тис. грн, Дніпровському - 9 тис. грн, на Оболоні - 9 тис. грн.