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    Ціни ростуть - винні американці. Стало відомо, хто і навіщо влаштував акцію під Посольством США у Києві

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    Організатори мітингу під Посольством США влаштували театральне дійство - Ціни ростуть - винні американці. Стало відомо, хто і навіщо влаштував акцію під Посольством США у Києві
    Організатори мітингу під Посольством США влаштували театральне дійство
    Фото: скріншот відео

    Протестувальники під американським посольством посадили людину на ланцюг

    Організаторами акції протесту біля Посольства США в Україні на вул. Сікорського, 4 в Києві є партія «Опозиційна платформа – За життя». У натовпі мітингувальників є прапори цієї політичної сили.

    Учасники акції влаштували театральне дійство поблизу будівлі американського посольства.

    Так, чоловік у масці Джорджа Сороса накинув нібито хомут на жінку в українському одязі. Таким чином організатори акції протесту хочуть показати, що США нібито керують Україною.

    «Складається враження, що головна мета Посольства США в Україні – вбити найбільше українців, скоротити населення України втричі, а може, й більше разів, – каже модератор театрального дійства. – І влада України не проти таких планів: нас постійно заганяють у борги, підвищують ціни на комуналку, продукти в магазинах дорожчають…».

    Відео надано «Главкому» місцевими мешканцями:

    Нагадаємо, сьогодні під Посольством США відбувається проплачена акція протесту. У натовпі люди пенсійного віку та молодь близько 20 років. 

    У понеділок у соцмережі збирали охочих взяти участь в акції протесту. За годину обіцяли заплатити по 60 грн. Захід заплановано під американським посольством з 11:00 до 13:00.

    Правоохоронці очепили будівлю американського посольства.

    Один із учасників акції протесту хотів спалити манекен Джо Байдена. Правоохоронці запобігли цій провокації.

    Теги: Національна поліція України Київ США посольство протести у Києві Опозиційна платформа — За життя
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