Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)

До американського посольства йде колона мітингувальників

Станом на 11:00 правоохоронці очепили будівлю Посольства США в Україні на вул. Сікороського в Києві.

Поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії стоять по периметру території американського посольства.

Тим часом сюди почали сходитися учасники запланованої акції протесту. Люди йдуть колоною від станції метро «Берестейська». У натовпі люди пенсійного віку та молодь близько 20 років.

Як передає кореспондент «Главкома», учасники акції протесту не знають, куди йдуть і для чого. Правоохоронці теж заявляють, що їм невідома мета акції протесту.

Як повідомляв «Главком», у понеділок у соцмережі збирали охочих взяти участь у проплаченій акції протесту. За годину обіцяли заплатити по 60 грн. Захід заплановано під американським посольством з 11:00 до 13:00.

Вранці правоохоронці стягнули сили до будівлі Посольства США в Україні. На прилеглих вулицях стоїть спецтехніка Нацгвардії.