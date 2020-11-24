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    Новини

    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)

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    Правоохоронці оточили будівлю Посольства США - Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Правоохоронці оточили будівлю Посольства США
    Фото місцевих мешканців

    До американського посольства йде колона мітингувальників

    Станом на 11:00 правоохоронці очепили будівлю Посольства США в Україні на вул. Сікороського в Києві.

    Поліцейські та військовослужбовці Нацгвардії стоять по периметру території американського посольства.

    Тим часом сюди почали сходитися учасники запланованої акції протесту. Люди йдуть колоною від станції метро «Берестейська». У натовпі люди пенсійного віку та молодь близько 20 років.

    Як передає кореспондент «Главкома», учасники акції протесту не знають, куди йдуть і для чого. Правоохоронці теж заявляють, що їм невідома мета акції протесту.

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    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Поліція заблокувала підходи до Посольства США в Києві (фото)
    Фото місцевих мешканців

    Як повідомляв «Главком», у понеділок у соцмережі збирали охочих взяти участь у проплаченій акції протесту. За годину обіцяли заплатити по 60 грн. Захід заплановано під американським посольством з 11:00 до 13:00.

    Вранці правоохоронці стягнули сили до будівлі Посольства США в Україні. На прилеглих вулицях стоїть спецтехніка Нацгвардії.

    Теги: Національна поліція України Київ США посольство протести у Києві
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