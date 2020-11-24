У Києві хотіли спалити манекен Байдена (відео)

Спроба спалити опудало Байдена під посольством у Києві потрапила на відео

Сьогодні, 24 листопада, біля будівлі Посольства США в Україні на вул. Сікорського, 4 в Києві один із учасників акції протесту хотів спалити манекен Джо Байдена, який переміг на виборах президента США.

Поліція запобігла цій провокації.

Наразі чоловік із манекеном попрямував на пошуки іншого місця, де можна здійснити акцію підпалу.

Відео надано «Главкому» місцевими мешканцями:

Тим часом до Посольства США продовжують прибувати учасники проплаченої акції протесту. У натовпі люди пенсійного віку та молодь близько 20 років. Правоохоронці очепили будівлю американського посольства.

Як передає кореспондент «Главкома», учасники акції протесту не знають куди йдуть і для чого. Правоохоронці теж заявляють, що їм невідома мета акція протесту.

У понеділок у соцмережі збирали охочих взяти участь у проплаченій акції протесту. За годину обіцяли заплатити по 60 грн. Захід заплановано під американським посольством з 11:00 до 13:00.

Вранці правоохоронці стягнули сили до будівлі Посольства США в Україні. На прилеглих вулицях стоїть спецтехніка Нацгвардії.