  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичній громаді повернуто дві квартири вартістю 2,5 млн грн

    • Розсилка
    Столичній громаді повернуто дві квартири вартістю 2,5 млн грн

    Квартири незаконно вибули з комунальної власності на підставі підроблених документів

    Вжитими Київською місцевою прокуратурою №3 заходами забезпечено виконання судових рішень про повернення територіальній громаді права власності на 2 квартири у Деснянському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    У ході досудового розслідування встановлено, що вказані квартири незаконно вибули з комунальної власності на підставі підроблених документів.

    Щоб повернути майно територіальній громаді, Київська місцева прокуратура №3 звернулася до суду з відповідними позовами.

    Рішеннями Київського апеляційного суду позовні вимоги прокурора задоволено.

    На виконання судових рішень нерухомість витребувано з незаконної приватної власності, а право власності повернуто столичній громаді шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

    За фактом незаконного заволодіння комунальним майном триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

    Нагадаємо, Київською місцевої прокуратурою №7 завершено слідство та скеровано до суду обвинувальний акт у багатоепізодному кримінальному провадженні за фактами заволодіння злочинною групою об’єктами нерухомості на території Києва, а також грошовими коштами від їх продажу в особливо великих розмірах.

    прокуратура Київ суд кримінал нерухомість квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ