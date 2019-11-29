Столичній громаді повернуто дві квартири вартістю 2,5 млн грн



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Квартири незаконно вибули з комунальної власності на підставі підроблених документів

Вжитими Київською місцевою прокуратурою №3 заходами забезпечено виконання судових рішень про повернення територіальній громаді права власності на 2 квартири у Деснянському районі міста Києва загальною вартістю понад 2,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані квартири незаконно вибули з комунальної власності на підставі підроблених документів.

Щоб повернути майно територіальній громаді, Київська місцева прокуратура №3 звернулася до суду з відповідними позовами.

Рішеннями Київського апеляційного суду позовні вимоги прокурора задоволено.

На виконання судових рішень нерухомість витребувано з незаконної приватної власності, а право власності повернуто столичній громаді шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

За фактом незаконного заволодіння комунальним майном триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України з метою притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, Київською місцевої прокуратурою №7 завершено слідство та скеровано до суду обвинувальний акт у багатоепізодному кримінальному провадженні за фактами заволодіння злочинною групою об’єктами нерухомості на території Києва, а також грошовими коштами від їх продажу в особливо великих розмірах.