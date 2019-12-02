Соратник В'ячеслава Чорновола розказав про долю столичної квартири, у якій мешкав відомий політик



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В’ячеслав Чорновіл з дружиною Атеною Пашко

В’ячеслав Чорновіл – один із двох народних депутатів, які не приватизували службові квартири

Прессекретар і соратник Героя України В'ячеслава Чорновола Дмитро Понамарчук повідомив цікаві деталі про квартиру, в якій свого часу жив лідер «Народного руху». І що з нею сталося після смерті політика.

Понамарчук розповів, що в рік президентських виборів, у 1991 році, Чорновіл жив у готелі «Київ», в 1613 номері, «який фактично був виборчим мініштабом». А вже з 1992 року український політик оселився в будинку на вулиці Панаса Мирного, 27. Після вбивства чоловіка (яке сталося 25 березня 1999 року) дружина Атена Пашко здала службову квартиру Верховній Раді.

«В’ячеслав Чорновіл – один із двох народних депутатів (іще академік Ігор Юхновський), які не приватизували службові квартири. Київрада постановила виділити Атені Пашко квартиру на вулиці Франка, де вона прожила 13 років», - розповів соратник Героя України.

«Квартиру № 64, де жив Вячеслав Чорновіл, забрав заступник голови Руху депутат В’ячеслав Коваль, як став керівником апарату Верховної Ради. Виходець із Дніпродзержинська (як і нинішній голова Руху Кривенко) Коваль обзивав усіх аґентами Медведчука, хто дозволяв собі мати власну думку, а не його, Коваля. Хоча був просунутий на керівника апарату власне першим заступником голови Верховної Ради… Медведчуком», - повідомив Пономарчук.

Він також стверджує, що Коваль приватизував і продав квартиру В’ячеслава Чорновола. А захист персональних даних не дозволяє публічно назвати нинішніх мешканців оселі.

«На 11-му поверсі й квартира № 65. Тут жив депутат Іван Заєць. 29 травня 1998 року В’ячеслав Чорновіл на сесії агітував за Івана Зайця на голову Верховної Ради. 19 лютого 1999 року Іван Заєць підписався проти голови фракції Руху Вячеслава Чорновола. Консьєржка каже: нині у квартирі № 65 «живуть діти Зайця», - розповів соратник Чорновола.

В'ячеслав Чорновіл (24 грудня 1937 смт. Єрки Катеринопільського р-ну Черкаської області — 25 березня 1999, Бориспіль Київської області) — український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в'язень СРСР. Провідник українського національно-демократичного визвольного руху кінця 80-х — 90-х років; Герой України (2000, посмертно).

Лауреат Міжнародної журналістської премії імені Ніколаса Томаліна (1975).

Ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року Разом із іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів.

Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Член Української Гельсінської групи. Один із ініціаторів створення Української гельсінської спілки. Кілька разів ув'язнений за «антирадянську пропаґанду» (1967–1969, 1972–1979, 1980–1988). Перебував у мордовських таборах суворого режиму і на засланні. Сумарно пробув у неволі 17 років.

У 1990-1992 рр. — голова Львівської обласної ради. Народний депутат України з березня 1990 р.

Кандидат у президенти України на виборах 1991 р (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). З 1992 р. і до смерті — голова Народного Руху України.

З жовтня 1991 — Гетьман українського козацтва. З 1995 року член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

Загинув 25 березня 1999 року за нез'ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем.