Соратник В'ячеслава Чорновола розказав про долю столичної квартири, у якій мешкав відомий політик
В’ячеслав Чорновіл – один із двох народних депутатів, які не приватизували службові квартири
Прессекретар і соратник Героя України В'ячеслава Чорновола Дмитро Понамарчук повідомив цікаві деталі про квартиру, в якій свого часу жив лідер «Народного руху». І що з нею сталося після смерті політика.
Понамарчук розповів, що в рік президентських виборів, у 1991 році, Чорновіл жив у готелі «Київ», в 1613 номері, «який фактично був виборчим мініштабом». А вже з 1992 року український політик оселився в будинку на вулиці Панаса Мирного, 27. Після вбивства чоловіка (яке сталося 25 березня 1999 року) дружина Атена Пашко здала службову квартиру Верховній Раді.
«В’ячеслав Чорновіл – один із двох народних депутатів (іще академік Ігор Юхновський), які не приватизували службові квартири. Київрада постановила виділити Атені Пашко квартиру на вулиці Франка, де вона прожила 13 років», - розповів соратник Героя України.
«Квартиру № 64, де жив Вячеслав Чорновіл, забрав заступник голови Руху депутат В’ячеслав Коваль, як став керівником апарату Верховної Ради. Виходець із Дніпродзержинська (як і нинішній голова Руху Кривенко) Коваль обзивав усіх аґентами Медведчука, хто дозволяв собі мати власну думку, а не його, Коваля. Хоча був просунутий на керівника апарату власне першим заступником голови Верховної Ради… Медведчуком», - повідомив Пономарчук.
Він також стверджує, що Коваль приватизував і продав квартиру В’ячеслава Чорновола. А захист персональних даних не дозволяє публічно назвати нинішніх мешканців оселі.
«На 11-му поверсі й квартира № 65. Тут жив депутат Іван Заєць. 29 травня 1998 року В’ячеслав Чорновіл на сесії агітував за Івана Зайця на голову Верховної Ради. 19 лютого 1999 року Іван Заєць підписався проти голови фракції Руху Вячеслава Чорновола. Консьєржка каже: нині у квартирі № 65 «живуть діти Зайця», - розповів соратник Чорновола.