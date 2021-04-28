Цього року в Києві капітально відремонтують 13 ПТУ

85% закладів професійної освіти уже оголосили тендери для проведення капітальних ремонтів

У Києві за шість останніх років суттєво модернізували матеріально-технічну базу закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Лише у 2020 році в місті проведено капітальних ремонтів ПТУ на суму 21,3 млн грн, а також придбано обладнання, первинний робочий інструмент та спецодяг для учнів на суму понад 9,5 млн грн. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Цього ж року в бюджеті міста Києва передбачено 15,4 млн грн для проведення капітальних ремонтів у 13 закладах професійної освіти. Наразі роботи активно тривають і вже в новому навчальному році оновлені приміщення будуть доступні для учнів», – розповів Мондриївський.

За його словами, 85% закладів уже оголосили процедуру електронних торгів для проведення капітальних ремонтів. У третині з них ці процедури вже завершено та укладено договори.

«Система професійно-технічної освіти столиці постійно розвивається. Якщо раніше в училищах готували спеціалістів із понад 200 напрямів, то тепер ця кількість скоротилася до оптимальної – 111», – зазначив Мондриївський.

Чиновник додав, що заклади професійної освіти вже розпочали дні відкритих дверей в онлайн-форматі, де майбутні абітурієнти можуть ознайомитися з умовами вступу та напрямами підготовки столичних училищ. Перелік закладів за посиланням: https://cutt.ly/pbwOjdt.

Навчання в закладах професійно-технічної освіти – безкоштовне. Здобувачі освіти забезпечуються спеціальним одягом та робочим інструментом, отримують стипендією та заробітну плату під час проходження практики на підприємствах Києва.

Нагадаємо, в кінці березня президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про пріоритетні заходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної) освіти».

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