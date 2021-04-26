Обов’язкової підсумкової атестації школярів не буде: Зеленський підписав закон

Учнів загальноосвітніх закладів звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2021 році

Учні мають право за власним бажанням пройти ДПА, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення учнів загальноосвітніх закладів від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у 2021 році. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський підписав закон «Про внесення змін до розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року).

Через пандемію коронавірусу, з березня 2020 року в Україні навчання в закладах загальної середньої освіти здійснюється переважно в дистанційному форматі.

Цей закон передбачає зменшити ризики захворювання на Covid-19 серед школярів та запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.

Згідно з документом, учні шкіл та інших закладів загальної середньої освіти, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

При цьому учні мають право за власним бажанням пройти ДПА, серед іншого у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Раніше Освітній омбудсмен відповів, що поганого у скасуванні державної підсумкової атестації.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада прийняла закон, відповідно до якого випускники шкіл звільняються від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації.

У Міносвіти повідомили, що випускники зможуть скласти атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Ті школярі, які не збираються здобувати вищу освіту, матимуть можливість скласти атестацію у вигляді підсумкової атестації безпосередньо у школі. І їм не треба буде їхати до пунктів тестування з метою скласти атестацію у формі ЗНО.

Ініціатива покликана мінімізувати ризики захворювання на Covid-19 під час оцінювання результатів навчання учнів.

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у 4-му, 9-му і 11-му класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який, у свою чергу, враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі.