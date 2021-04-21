У столиці розпочалася вакцинація вчителів

За два дні вже провакциновано понад 1100 освітян

Щеплення отримують освітяни, залучені до проведення ЗНО

Цього тижня у Києві розпочалася вакцинація вчителів, що залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Із початку тижня, за два дні, вже провакциновано понад 1100 освітян. Наразі це пріоритетне питання для міської влади. Ми робимо все можливе, щоб зовнішнє незалежне оцінювання пройшло в безпечних умовах як для учасників, так і для вчителів, що забезпечують його проведення», – зазначив посадовець.

Мондриївський підкреслив, що вакцинація відбувається винятково за бажанням та відповідно до індивідуальних медичних показників.

«Також ми сподіваємося на свідоме ставлення до ситуації у місті всіх учасників ЗНО. Антисептики та маски – це той необхідний мінімум, який зробить проходження тестування максимально безпечним та комфортним», – додав він.

Мондриївський нагадав, що цього року в зовнішньому незалежному оцінюванні беруть участь майже 9 тисяч освітян столиці.

Як повідомлялося, від початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу у Києві щеплення отримали вже понад 45 тисяч людей.

19 квітня у Києві розпочалися щеплення проти Covid-19 вакциною Pfizer.

До слова, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві перенесено на 15 травня через продовження карантину.

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